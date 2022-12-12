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En yakın arkadaşı ve sevgilisini yatakta bastı

İngiltere’de okuyucularına ilişki tavsiyeleri veren Jane O’Gorman’a gelen bir soru gündem oldu. Genç bir kadının yaşadığı akıl almaz ihanet herkesi şaşkına çevirirken, O'Gorman'ın tavsiyesi ise yas sürecini kısa tutup kendi hayatına odaklanması oldu. Öyle ki genç kadın sevgilisi ve en yakın arkadaşı tarafından ihanete uğramıştı.

12 Aralık 2022 Pazartesi 15:53
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En yakın arkadaşı ve sevgilisini yatakta bastı



İsmini paylaşmayan genç bir kadın, halihazırda erkek arkadaşının kendisini aldatıyor olabileceğinden şüpheleniyordu. Bu kuşku içinde bir iş etkinliğinden erken döndü ve o gün evde onu bekleyen bir şeyler olduğunu içten içe hissediyordu. Eve girdiğinde yerde birkaç kadın kıyafeti onu karşıladı.

GÜLDÜLER

Genç kadın bunun üzerine hızla yatak odasına daldı. Gördüğü şey erkek arkadaşının çırılçıplak halde en iyi arkadaşını tahmin ettiğiydi. Yıllardır tanıdığı çok yakın arkadaşını eşiyle o halde görünce öfkeyle bağırdığını anlatan genç kadın, onlarınsa sadece güldüklerini anlattı. Üstüne üstlük kendisine, onlar işlerini bitirirken kapıyı kapatmasını söylediklerini anlattı.

BİLİYORLARDI

Çantasını alıp çıkan talihsiz kadın, şimdi eski arkadaşının eski sevgilisiyle kendisinin dekore ettiği ve çok sevdiği dairesinde yaşadığını söyledi. Kendisi ise tekrar ailesinin yanına döndü. Onun için en üzücü olan şey ise birçok arkadaşının şimdi, sevgilisi ve yakın arkadaşı arasında başlayan bu ilişkiyi bildiklerini itiraf etmesiydi.

PİŞKİNLİKLERİ ŞOKE ETTİ

O'Gorman'ın bu genç kadına tavsiyesi, yas için kendine zaman verip sonrasında sosyal medya ve arkadaş dedikodularından uzaklaşarak yeni hayatına odaklanması olurken, hikayeyi duyan insanlar eski sevgilisi ve yakın arkadaşının pişkinliği karşısında şaşkına döndüler.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereIhanet
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