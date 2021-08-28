Enes Abdulla KKTC’de

Bir çok ünlü isim ile aynı sahnede yer alan Enes Abdulla, Redes’in davetlisi olarak ülkemizde bulunuyor.

Enes Abdulla , Oxy Gen Social Club Direkdörü Püren Teksöz ile birlikte Kıbrıs’ta hayranları ile buluştu.

Redes Ezgi Can, 6 yıldır KKTC’de dans eğitmenliği yapıyor…

Son yıllarda Türkiye’de pek çok klipte rol alan Enes’i KKTC’deki takipçileri ile OXY GEN SOCIAL CLUP içerisinde yer alan Red Rawdance Complex dans okulunda muhteşem bir gün geçirdiler ve dans ettiler…

Enes Abdulla kimdir?

Exxen dilital platformunun içerikleri dikkat çekmeye devam ediyor, birçok içerik ile seyircilerine güzel anlar yaşatan platform, GRJ Dans isimli programına da ev sahipliği yapıyor. Exxen’in iddialı programı özellikle dans severleri meraklandırıyor. Garaj Dance ekibinin yetenekli dansçılarının son dans akımları ve sahnede hazırlanan dansların her aşamasını ekrana yansıtacak. Hal böyle olunca en çok merak edilen soru dansçıların gerçek hayatı oldu. Bizde bu yazımızda ekibin Mısır kökenli dansçısı Enes Abdulla’yı mercek altına aldık. Enes Abdulla 1 Ocak 1991 yılında İstanbul’da dünyaya merhaba dedi. İlk eğitim hayatını burada tamamladı. Danssa ilgisini keşfedince bu yolda ilerlemeye başladı. Birçok sanatçı ile çalışıp arkasında dans etmiştir. Başarılı dansçı hala dans yolunda ilerleyerek kendini geliştiriyor.