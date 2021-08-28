Selin Ciğerci'yle girdiği polemikler sonrasında hakkında çıkarılan tedbir kararına uymayarak konuşmaya devam eden Deniz Akkaya, 3 gün zorlama hapse çarptırıldı. Pazartesi günü teslim olan Akkaya, bugün Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu.

Deniz Akkaya, yeni sezonda Beyaz TV'de sunuculuk yapmaya başladığı 'Söylemezsem Olmaz' programına cezaevinde gördüğü bir olayı anlattı.

"İNFAZ MEMURLARIYLA EMPATİ KURDUM"

"Şimdi 3 günden, üç ciltlik bir kitap çıkacak durum yok ama benm orada mahkumlarla empati kurabilmem de mümkün değil. Ben bir disiplin cezası nedeniyle oradaydım. Bir suç işlemediğim için bana göre ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurallarını canlı yayında konuştuğum için, tıpkı infaz memurları gibi kuralları hatırlattığım için, benim daha çok empati kurabileceğim kişiler onlar oldu.

"ERGEN KIZLAR KAN AĞLATIYOR"

Çok uzun dışarıda dolaşmadım ama, sağa sola gidip gelirken dikkatimi çeken bir şey oldu. Özellikle ergen kızlar içeride infaz memurlarına kan ağlatıyor. Kendilerini yerden yere atıyorlar, çığlıklar atıyorlar, kendilerine zarar veriyorlar. Madde bağımlısı olabiliyorlar.

"ELLESE, ÇEKSE..."

İnfaz memurunun işi o kadar zor ki, ellese çekse, yırtılsa bir yeri kanasa o sorumlu ve bunun cezası var. Bunun üzerine bir sürü soruşturma açılır.

"ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BAĞIRAN BİR GENÇ KIZ..."

Şöyle görüntüler gördüm bir kaç defa, yerde çığlık çığlığa bağıran bir genç kız, etrafında sadece uzakta duran infaz memurları. Bir de kendilerine de zarar veriyorlar."