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Erhan Yazıcıoğlu Armağan Çağlayan'a itiraf etti!

90'lardaki "Seç Bakalım" yarışmasıyla tanınan oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Çocuklarına olan düşkünlüğünü anlatan Erhan Yazıcıoğlu kızının kakasını yediğini itiraf etti. Erhan Yazıcıoğlu yaşadıklarını anlatınca gündem oldu.

28 Nisan 2022 Perşembe 09:53
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Erhan Yazıcıoğlu Armağan Çağlayan'a itiraf etti!

Karadayı, Çatı Katı Aşk, Şemsi Paşa Pasajı gibi yapımlarda ve pek çok tiyatroda rol alan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Oyuncu 'Dur bi dinle' programında kızının nasıl kakasını yediğini anlatınca Armağan Çağlayan şoke oldu.

Yazıcıoğlu'nun ilk eşinden olan kızları Begüm ve Burçak'tan bahsedilince konu kızının kakasını yiyip yemediğine geldi. Olayın nasıl gerçekleştiğini oyuncu "Annesi lavaboda k.çını yıkıyor Begüm'ün. 'Senin ben b.kunu yerim' dedim. Biraz da aramız limoniydi eşimle. 'Aman sen de bu ne sevgi' dedi. 'Gel ye de göreyim' dedi. Bu bana söylenir mi? Aldım ve yedim hocam! Vallahi yedim" dedi.

Armağan Çağlayan bu açıklama karşısında şoke oldu ve "Yani o sevgiden değil de hanımefendiyle aranız gergin olduğu için sinirden.." dedi.

Erhan Yazıcıoğlu ise "Tahrikten evet ama sevgiden de yani. O yüzden onlar benim için (kızları) tutkuların en büyüğüdür. Düşünemedim. Süt kokuyor zaten" dedi.

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