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Erkan Özerman ifşaları sürüyor! "Sabahları uyandığında yanında..."

34. Best Model of Turkey yarışmacılarının bazıları katıldıkları canlı yayında derece alabilmek için Erkan Özerman'ın 'ahlaksız teklif'te bulunduğuna dair iddialarda bulundu. Genç isimlerin iddiaları kan dondurdu.

19 Ekim 2021 Salı 16:56
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Erkan Özerman ifşaları sürüyor! "Sabahları uyandığında yanında..."
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Magazin dünyası ve sosyal medya Erkan Özerman'ın yıllarca Best Model of Turkey erkek yarışmacılarına 'ahlaksız teklif'lerde bulunduğu iddiasıyla çalkalanıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programı ve Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına bu senenin ve önceki yılların yarışmacıları katıldı ve canlı yayında yaptıkları açıklamalarla yer yerinden oynadı.

Tolga Tunca, Oğuzhan Dalsız, Barış Arslan'ın açıklamaları olay oldu. Genç isimler sürekli 'ahlaksız teklif' imalarına maruz kaldıklarını, ünlü olmak için bu yollardan geçmelerinin şart olduğunu duyduklarını ifade ettiler.

"ÜNLÜ OLMANIN BEDELİ VAR" DİYORMUŞ

Özellikle Oğuzhan Dalsız isimli yarışmacının açıklamaları stüdyoda şok etkisi yarattı. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in duydukları karşısında ağızları açık kaldı. Dalsız, bu yarışmaya 18 yaşında iken de katıldığını, Erkan Özerman'ın kendisine o zamandan bu yana kafayı taktığını ve her yarışmaya katıldığında aynı tekliflerle kendisine geldiğini, bugün ünlü olan bazı oyuncuların da bu yarışmadan çıktığını ve hâlâ benzer şekilde 'samimi anlar yaşayarak' yakınlaştıklarını, ünlü olmanın bir bedeli olduğunu anlattığını' ileri sürdü.

"CİNSİYETSİZ OLACAKSIN"

Dalsız, bu teklifi asla kabul etmediği için Özerman'ın kendisine "Asla bu yarışmada derece alamayacaksın" dediğini, bile bile yarışmaya devam ettiğini söyledi. Dalsız, Özerman'ın ofisine gittiğinde 'Sabahları uyandığında yanından 2-3 erkek olacak, bu sektörde olmak, tutunmak istiyorsan cinsiyetsiz olacaksın. Bunları yapmazsan hiçbir şey olamazın" dediğini ileri sürdü.

Dalsız, Özerman'ın kendisine attığı mesajların, ofisine girip çıktığı saatlerin hepsinin kayıtlı olduğunu her şeyi ispatlayabileceğini, Özerman'ın ofisinde olduğu anlarda içinde ne olduğunu bilmediği için su bile içemediğini, korkusundan yakınlarına konum attığını söyledi.

ERKAN ÖZERMAN CANLI YAYINA BAĞLANDI

Öte yandan, Tv8 canlı yayını devam ederken Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz yayınında da Erkan Özerman canlı telefon bağlantısıyla yayına bağlandı.

Özerman tüm iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Anahtar Kelimeler:
Best Model Of TurkeyErkan ÖzermanIfşa
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