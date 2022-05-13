Erkekleri aşağılayarak para kazanıyor

Emme Witt, seks işçisi bir anne. Karanlık fetiş sahibi erkeklere hizmet veren kadın, onları aşağılayarak binlerce dolar kazandığını açıkladı. Son yedi yıldır bu işi icra eden Emme, ayda 4.000 dolar kazandığını söyledi. İşini yapmaktan mutlu olduğunu söyleyen genç kadın hikayesinin seks işçileriyle ilgili algıları yıkmasını diledi.

İŞİNİ SEVİYOR

Yüksek lisans derecesi olan Emme, daha önce birçok kurumsal işte çalışmış ve onlardan çok mutsuz olmuş. Bağlılık hissinden hoşlanmadığını dile getiren kadın, şimdiki işinin sağladığı esneklikten memnun olduğunu söyledi. Çocuklarına ve kendine ayıracak daha çok vakti olmasından mutlu olan Emme, işinin ona kattığı yaratıcılığı da sevdiğini söyledi.

SEKS PARTİSİNDE BAŞLAMIŞ

Emme cinsel fantezi dünyasıyla 27 yaşında tanıştığını anlattı. Yüksek meblağda borçları olan bir dönemde karanlık fetişlerin deneyimlendiği bir seks partisine davet edilince bu işi kariyer olarak benimsemiş. Eşinden boşandığı bu dönemde onu finansal anlamda kurtaran şey bu iş olduğunu söyleyen Witt, zamanla reklam verdiği siteler aracılığıyla kendisine bir müşteri kitlesi oluşturmayı başardığını söyledi.

''SAYILARI FAZLA''

Bazı müşterileri onunla şahsen tanışmak isterken, bazıları onunla telefonda veya görüntülü arama yoluyla sohbet etmekten mutluydu. Bu görüşmelerin kimileri birkaç dakika kimileri ise saatler sürüyordu. Müşterilerinin aşağılanmak istediklerini, onu memnun ve mutlu etmek istediklerini ve onun zevki için kendilerini küçük düşürmek istediklerini söyleyen Witt, bu fetişlere sahip insanların sayısının oldukça fazla olduğuna dikkat çekti.

ALGILARI YIKMAK İSTİYOR

Hikayesini seks işçiliğiyle ilgili algıları yıkmasını dileyen Emme, "İnsanların anlaması zor çünkü seks işçiliğini düşündüklerinde hep kadınların erkekler tarafından aşağılandığını ve erkekleri memnun etmek için yaratıldığını düşünüyorlar. Ama benim işim tüm bu dinamikleri alt üst ediyor." dedi.