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Erotik içerikleri için, kiralık sevgili arıyor!

Londra’da yaşayan 53 yaşındaki model Andrea Sunshine, yaşına rağmen sahip olduğu fit vücudu ve genç görünümüyle dikkat çekiyor ve sık sık gündemlerde yer alıyordu. Genç kızlara taş çıkartan fiziği ile yoğun bir takipçi kitlesine sahip olan Sunshine, gelen taleplere karşı koyamadığını ve yetişkin içerik platformuna katıldığını ve şimdi de burada üreteceği içerikler için kendine eşlik edecek 'kiralık bir sevgili' aradığını açıkladı.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:12
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Erotik içerikleri için, kiralık sevgili arıyor!


İlk başta komik bir fikir gibi gelse de daha sonra bu fikre yakın hissettiğini anlatan Sunshine, erkeklerden ortak içerik üretmeye dair korkunç bir talep aldığını açıkladı. 50 yaşından sonra cinselliğini keşfettiğini ve kendini çok daha seksi hissetiğini anlatan model, erkekler kadınların bu keşfini açıkça kabul etmeseler de bunun çok hoşlarına gittiğini ve en çok da genç erkeklerin kendisinden etkilendiğini anlattı.

ŞARTLARINI SIRALADI

Herhangi bir erkeğin peşinde olmayan Andrea, aradığı erkekte olması şart olan bazı özellikler sıraladı. Mükemmel bir kiralık erkek arkadaş istediğini söyleyen model, "30 yaşına kadar sigara içmeyen bir erkek arıyorum. Benim gibi spor yapmaktan zevk almasını ve çocuğu olmamasını istiyorum.'' diye açıkladı.

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