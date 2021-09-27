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Ersoy: Bu dünyada bir ben kaldım, ben de yakında giderim

Nişantaşı’nda görüntülenen Bülent Ersoy, ölüm yıldönümünde Zeki Müren’i andı. Merhum sanatçıyı özlediğini söyleyen Diva, “Bir ben kaldım, ben de yakında giderim” dedi.

27 Eylül 2021 Pazartesi 21:25
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Ersoy: Bu dünyada bir ben kaldım, ben de yakında giderim
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Önceki gün Nişantaşı’nda bir estetik merkezinden çıkarken görüntülenen Bülent Ersoy, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Bir işlem mi yaptırdınız?” sorusuna kızan Diva, “Böyle yerlere geldiğinizde illa estetik mi yaptırmak lazım! Bir arkadaşımı ziyaret ettim. Ama gerektiği zaman ve ihtiyaç halinde yaptırıyorum” dedi.

“BEN DE YAKINDA ÖLÜRÜM”

Ölüm yıl dönümü olduğu için Zeki Müren’le ilgili gelen sorulara da yanıt veren Bülent Ersoy, “Bence Türkiye’ye böyle bir ses daha gelmez” diye konuştu. Kendisini rahmetle andığını ve özlediğini dile getiren usta sanatçı, gülerek “Bu dünyada bir ben kaldım, ben de yakında giderim” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde yeni programa başlayan Bülent Ersoy eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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