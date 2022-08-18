Eşi kendisinden tam 42 yaş büyük ama...

Aralarındaki 42 yıllık yaş farkına rağmen yakaladıkları uyumla sosyal medyada dikkat çeken 27 yaşındaki Jackie ve 69 yaşındaki eşi Dave, yaş tabularına meydan okudu. Aşkın yaşı olmadığını ve aşkın sonsuz olduğunu savunan ikili, bazıları için motivasyon olurken bazıları için ise sahte bir menfaat birlikteliğinden ibaret.

MENFAAT İLİŞKİSİ

Aslen Filipinlerli olan 27 yaşındaki Jackie, kendisinden 42 yaş büyük olan 69 yaşındaki Dave ile birkaç yıldır evli. İkili, sosyla medyada yaptıkları paylaşımlarla büyük ilgi topluyor. Ancak bu ilgi her zaman pozitif değil çünkü 42 yıllık yaş farkını göz önüne alınca birçok kişi bunun bir aşk evliliğinden ziyade menfaat gözeten bir ilişki olduğunu düşünüyor.

''AŞK SONSUZDUR''

Ancak eleştirilere ve olumsuz yorumlara rağmen, 32.000'den fazla hayranı olan çift, romantik hikayelerinin kısa kliplerini paylaşmaya devam ediyor. Toplamda 245.000'den fazla beğeniye sahip olan TikTok profillerinde "Aşk sonsuzdur ve aşkın yaşı yoktur." yazıyor.

MOTİVASYON KAYNAĞI

Aralarında yaş farkının fazla olduğunu iddia eden takipçilere karşılık veren Dave ise ''69 yaşındayım. Ve bizim için hiç fark etmiyor.'' diyor. Negatif insanlar olsa da, çifti destekleyen birçok takipçileri de var. İkilinin profili, aynı zamanda yaş farkı olan ilişkiler yaşayan başka çiftler için de büyük bir motivasyon kaynağı oluyor.