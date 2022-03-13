Eşinin paylaşımı işinden etti: Semih Öztürk kovuldu

Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor Ekstra programında gözlere çarpan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Son birkaç programda yer almayan Semih Öztürk'ün Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu iddia ediliyordu.

Yıllar önce ekranlara gelen 'Ütopya' yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında Semih Öztürk ile evlenen Kurretülayn Matur'un Twitter'dan yaptığı ve ardından sildiği paylaşım sonrası Semih Öztürk Survivor Ekstra programında yer almadı.

EŞİNİN PAYLAŞIMI İŞİNDEN ETTİ

Kurretülayn Matur, paylaşımında ''Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim, bir seni affedemedim. İki dudağım arasından çıkmıyor 'Helal olsun.' Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor'' ifadelerini kullandı. Semih Öztürk'ün karısının Alpay Kazan paylaşımının Acun Ilıcalı'yı kızdırdığı iddiası vardı.

“BİZİMLE BİRLİKTE OLMAYACAK”

Semih Öztürk'ün bu paylaşım sonrası kovulduğu konuşulurken haberi Furkan Dede verdi. Furkan Dede açıklamasında "Semih Öztürk bazı yaşanan özel sebeplerden ötürü bu sezonda bizimle birlikte olamayacak" dedi.