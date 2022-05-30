Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık dekolteli pozuyla olay oldu!

Survivor yarışmasıyla herkes tarafından tanınan bir isim haline gelen Sahra Işık paylaşımlarıyla da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. 2014 ve 2018 yılında katıldığı Survivor yarışmasının ardından büyük bir değişim geçiren başarılı yarışmacı, adeta bambaşka biri oldu. Son paylaşımında cesur kombiniyle poz veren Sahra Işık, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

SURVİVOR 2022'DEKİ ŞAMPİYONLUK ADAYINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Survivor paylaşımı yapan Sahra Işık, herkesi şaşırtmıştı. Survivor 2022 All Star'da desteklediği takımı ve şampiyonluk adayını açıklayan Sahra Işık, Adem Kılıççı'nın da bulunduğu bir videoyu paylaşarak, kırmızı takımı tuttuğunu ve Adem Kılıççı'yı desteklediğini belirtmişti.

GÖĞÜS DEKOLTESİ VE YIRTMACIYLA OLAY YARATTI

Eski Survivor Sahra Işık, eşi İdris Aybirdi ile katıldığı bir düğünde şıklığıyla göz kamaştıran isimler arasında yer aldı. Güzelliği ve zerafetiyle dikkat çeken Işık, derin bacak yırtmacı ve dekoltesiyle olay yarattı.

Sahra Işık'ın birden fazla fotoğrafla yaptığı paylaşımlar sonrası takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı. Işık'ın bir takipçisinin yorumu ise dikkat çekti.

Takipçileri, "Survivor'da bu kadar güzel değildin ne oldu sana" ve "2014'ten sonra sana ne oldu böyle" gibi yorumlarla şaşkınlıklarını dile getirdi.