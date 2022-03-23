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Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamında oynadı, ortalık yıkıldı

Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç Victoria’s Secret için kamera karşısına geçti. Seksi iç çamaşırlarıyla tanınan marka için iç çamaşırı tanıtımı yapan oyuncu Esra Bilgiç'in kombini sosyal medyada dalga konusu oldu. Sütyen üstü ceket giyen Esra Bilgiç'i görenler "Bu ceket reklamı mı?" diye sordu.

23 Mart 2022 Çarşamba 12:00
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Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamında oynadı, ortalık yıkıldı
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Esra Bilgiç Victoria’s Secret'ın iç çamaşırı reklamında oynadı! Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç seksi çamaşırlarıyla tanınan markanın yüzü oldu. Esra Bilgiç'in sütyenin üzerine ceket giymesi bazı takipçilerinin gözünden de kaçmadı.

Takipçileri, Bilgiç'in iç çamaşırından çok ceketi tanıtıyormuş gibi bir algı oluştuğunu ve iç çamaşırını tek başına giymesinin daha doğru olacağı yönünde yorumlarda bulundu.

Esra Bilgiç'e gelen yorumların çoğu kombini üzerineydi. Markanın geri planda kaldığı pozlarda Esra Bilgiç'i görenler "Bu ceket reklamı mı?", "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?" diye sordu.

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