Esra Dermancıoğlu yataktan çıplak pozunu paylaştı! Yorum yağdı

Rol aldığı dizilerin yanı sıra zaman zaman yaptığı çıkışlar ve açıklamalarla magazin camiasında çok konuşulan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı sansasyonel paylaşımla gündem oldu.

YATAKTAN POZUNU PAYLAŞTI

53 yaşında olan Dermancıoğlu, yatak üzerinde çıplak şekilde bir arkadaşına poz verdi. Oyuncu, vücudunun büyük bir kısmını ise ince bir örtü ile kapattı. Bu fotoğrafa çok sayıda yorum geldi.

"BEN NEDEN YAŞLANMIYORUM?"

Dermancıoğlu, paylaşımının altına ise şu notu düştü: "Gözümü kapayıp açana kadar 53 yaşında olmuşum… Çok eski dostum @bigeyalin yeteneklim benim. Ya bir de …. Ben niye yaşlanmıyorum? Doğum günüm diil :)"