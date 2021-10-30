Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
banner107

Esra Erol'da şaşkına çeviren olay!

Esra Erol'un programına çıkan Ali Osman, ilginç hayat hikayesiyle stüdyodakileri ve Esra Erol'u hayrete düşürdü. Osman, annesinin Ramazan isimli bir erkekle kaçtığını, babasının da Ramazan'ın nikahlı eşi Nurcan ile kaçtığını söyledi.

30 Ekim 2021 Cumartesi 11:32
47 Okunma
Esra Erol'da şaşkına çeviren olay!
banner108

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç bir konu işlenmeye başladı. Programa çıkan 22 yaşındaki Ali Osman, anne ve babasının evden kaçtığını söyleyerek yardım istedi.

ANNE VE BABASI EVLİ BİR ÇİFTE KAÇTI

Ailesindeki durumu anlatan Osman, "Annem ve babam evli çifte kaçıp, bizi bıraktı" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Genç adam, annesi Aynur'un bir oyun üzerinden tanıştığı Ramazan isimli adama kaçtığını söyledi. Annesinin kaçmasından kısa bir süre daha ilginç bir olay yaşadığından bahseden Ali Osman, "Babam Harun, annemin kaçtığı Ramazan'ın nikahlı karısı Nurcan'a kaçtı" ifadelerini kullandı.Ali Osman'ın annesi Aynur, Ramazan'a kaçarken 8 yaşındaki kız çocuğunu da götürdü. Ali Osman'ın annesi Aynur, Ramazan'a kaçarken 8 yaşındaki kız çocuğunu da götürdüğünü de sözlerine ekledi.

DEVLETTEN PARA ALMAK İÇİN NİKAH KIYMADILAR

Ali Osman'ın babası Harun ile annesi Aynur'un resmi nikahlı olmadığı, ancak kaçmadan evvel aynı evde yaşamaya devam ettikleri öğrenildi. Engelli çocukları Mehmet'e ödenen parayı almak için devleti bu şekilde kandırdıkları ortaya çıktı.

YASAK AŞKI İÇİN ENGELLİ ÇOCUĞUNU DIŞARI ATTI

Harun'un, Eskişehir'de beraber yaşadığı Nurcan'a yalnızca dini nikah kıydığı öğrenildi. Aynı zamanda Nurcan'ın çocuklarına Harun'un baktığı ancak kendi engelli çocuğu Mehmet'i Nurcan istemediği için cebine 50 TL koyup sokağa gönderdiği söylendi. Ali Osman, sokakta yaşayan kardeşine devlet yardımıyla bir otelde bakmış ancak devlet bir süre sonra engelli Mehmet'i bakım evine yerleştirmiş.

ALİ OSMAN 150 BİN TL'LİK BORÇLA KALDI

Babasının evden giderken bütün eşyaları sattığını söyleyen Ali Osman, üzerine 150 bin TL borç kaldığını, zor durumda olduğu için de nişanlısının baba evinde kalmaya başladığını söyledi.

ANNE, RAMAZAN'A KAÇTIĞINI DOĞRULADI

Hakkındaki iddialardan sonra telefonla yayına bağlanan anne Aynur, Ramazan'a kaçtığını doğrularken Harun'un Eskişehir'de yalnız kaldığını belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ağzını bozdu! Takipçiye şok küfür
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ağzını bozdu! Takipçiye şok küfür
'Kim Milyoner Olmak İster'de tartışma yaratan 'menemen' sorusu!
'Kim Milyoner Olmak İster'de tartışma yaratan 'menemen' sorusu!
Talimatla soyundular sansürsüz yayınladılar!
Talimatla soyundular sansürsüz yayınladılar!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim