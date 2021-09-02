Esra Erol'da şaşkına çeviren olay! Evli kadın 6 kez başka adamlara kaçtı

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da yine inanılmaz bir hikaye ortaya çıktı. İsa Bey, eşi Göknur Hanım'ın evden kaçtığını anlattı.

"ÖNCE HÜSEYİN'E SONRA YUNUS'A GİTTİM"

Esra Erol'da'nın dünkü canlı yayınında da yine inanılmaz bir olay yaşandı. Programa katılan İsa Bey, eşi Göknur Hanım'ın sürekli evden kaçtığını anlattı.

Eşinin kendisine dönmesini istemeyen İsa Bey, tek derdinin boşanıp kızını almak olduğunu açıkladı. İddiaların odağındaki genç kadın ise sunucu Esra Erol'un isteği üzerine canlı çıktı.

Göknur Hanım, eşi İsa'nın hayatını mahvettiğini ve öz kızını halasına satmaya çalıştığını anlattı.

Göknur Hanım, bugüne kadar evden birçok kez kaçtığını da belirtti.

Genç kadın ayrıca eşi İsa'nın eve sevgilisini getirdiğini bu yüzden de önce Hüseyin, sonra da Yunus isimli kişilere kaçtığını söyledi.

Evden kaçıp 11 ay süresince ortadan kaybolduğu sırada Facebook'tan tanıştığı Hüseyin'in yanına kaçtığını anlatan Göknur, eşinden hamile olduğu ortaya çıkınca Hüseyin'in ailesinin kendisini istemediğini ve eve döndüğünü açıkladı.

2 sene eşiyle birlikte kaldıktan sonra tekrar Hüseyin'in yanına kaçtığını anlatan Göknur, Hüseyin'le Antalya'da bir süre kaldıktan sonra Nevşehir'e gittiklerini ve orada kavga edip ayrıldıklarını söyledi.

Hüseyin'le ayrıldıktan sonra onun arkadaşı Yunus'la birlikte olmaya başladığını anlatan Göknur, Hüseyin'le kavga ettikçe Yunus'la birlikte olduğunu anlattı.

Esra Erol, Göknur'un daha önce anlattığı "Hüseyin beni elleriyle götürüp Yunus'a verdi" sözlerini hatırlatınca Göknur baya bir bocalasa da rahat tavırlarla konuşmaya devam etti.