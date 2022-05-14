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Estetik ameliyatların dozunu kaçırdı!

Bournemouth’te yaşayan 33 yaşındaki model Jennafer Lee, estetik operasyonları sayesinde sosyal medyada popüler olmayı başarmıştı. Takipçilerinin merak etmesi üzerine eski halini paylaşan model, eleştiri oklarının hedefi oldu.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 14:15
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Estetik ameliyatların dozunu kaçırdı!

33 yaşındaki model Jennafer Lee, 1990’lı yıllarda popüler olan feminen sarışın kadın görünümüne çocukluğundan beri takıntılı olduğunu itiraf etti. Hayal ettiği fiziksel görüntüye ulaşmak için sayısız estetik operasyon geçiren Lee, porsedürleri için toplam 48 bin sterlin (yaklaşık 911 bin 331 TL) harcadı. Plastik bir bebek olmak isteyen Lee, “Görünüşümden asla mutsuz olmadım. Aksine doğal bir güzelliktim. Ancak o sarışın kadın görünümünü elde etmek hayatım boyunca istediğim bir şeydi” dedi.

“KİŞİLİĞİMLE UYUMLU DEĞİLDİ”

Sosyal medya takipçilerinin merak etmesi üzerine estetik operasyonlardan önceki halini paylaşan Lee, “Her zaman kendimi seksi ve kadınsı hissettim. Erkeklerin benimle ilgilenmesi hoşuma gidiyordu. Ancak estetik ameliyatlardan önceki fiziksel görüntüm kişiliğimle uyumlu değildi. Her zaman cıvıl cıvıl, neşeli ve mutlu bir kadın oldum. O yüzdan daha plastik bir görünüme ihtiyacım vardı” diye konuştu.

Sosyal medyada eski halini paylaştığı gönderisi dikkat çeken Lee, binlerce yorumla karşı karşıya kaldı. Yakın çevresi ve ailesinin fiziksel görüntüsündeki değişiklikleri desteklediğini dile getiren Lee, sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı. Birçok kullanıcı modelin estetik operasyonlardan önceki doğal halinin daha güzel olduğu konusunda hem fikir oldu.

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