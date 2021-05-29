Eurovision birincisi Maneskin: Neden kazandığımızı gerçekten bilmiyoruz

Eurovision'da Zitti E Buoni şarkısıyla 524 puan alarak İtalya'yı zirveye taşıyan rock grubu Maneskin'in baş gitarist Victoria De Angelis uyuşturucu iddialarına yönelik NME'ye yaptığı açıklamada "Bu bizim açımızdan gerçekten problem değildi. Bunun saçmalık olduğunu biliyorduk. Böyle bir şey yapmadık ve 180 milyon kişinin canlı izlediği sırada böyle bir şey yapmazdık. Asla kokain ya da başka bir uyuşturucu kullanmadığımız için hemen 'Test yapın çünkü saklayacak hiçbir şeyimiz yok ve müziğimiz yerine bunun gibi aptalca şeylerin konuşulmasını istemiyoruz' dedik. Galibiyetimizden ötürü çok mutluyduk bu yüzden bu aptalca şey yerine kendimize odaklanmak istedik" diye konuştu.

Grubun başarısına yönelik soruyaysa Maneskin'in solisti Damiano David "Sanırım insanların rock'n'roll'a ihtiyacı vardı! Şaka yapıyorum, bunun gerçek nedenini hakikaten bilmiyoruz ama insanların bizi, kimliğimizi ve yoğunluğumuzu anlaması bizi mutlu ediyor" dedi.

Maneskin'in şarkısı zorlayıcı önyargılar ve kurtuluşu bulmak gibi temalara odaklanıyor. Grubun yaptığı müziğe dair De Angelis "Kendiniz olmaktan ve başkalarının yorumlarını umursamadan doğru olduğuna inandığınız şeyi yapmaktan bahsediyoruz. Bunu çok deneyimledik. İtalya'da rock müzik pek önemsenmez. Böyle bir müzik yapmaya başladığımızda herkes bize, 'Olmaz böyle müzik yapamazsınız ve bu sizi hiçbir yere götürmez' diyordu. Yaptığımız müzikten emindik ve buna inandık, bu yüzden devam ettik" dişe konuştu

De Angelis grubun erkek üyelerinin makyaj yapması ve sahneye koydukları performans nedeniyle cinsiyet normlarına uymadıklarına yönelik pek çok yorum da aldıklarını belirtti.

David, Maneskin'in ilham aldığı gruplara dair yaptığı açıklamada "Özellikle 1960'ların ve 1970'lerin büyük gruplarından ilham alıyoruz fakat şu anda da Arctic Monkeys, IDLES, Slaves, Royal Blood, Franz Ferdinand gibi harika gruplar var" dedi.

De Angelis, yarışmada elde ettikleri başarının ardından Royal Blood ve Franz Ferdinand'ın kendilerini tebrik etmesinden çok mutlu olduklarını belirtiyor.

Teatro d'ira:Vol. I isimli ikinci albümünü martta yayımlayan Maneskin yeni albüm çalışmalarına çoktan başladıklarını söylüyor. Grup daha fazla çalışıp dünyanın farklı yerlerinde ürettikleri müziği icra etmek istediklerini ifade ediyor.