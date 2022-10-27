'Evet- Hayır' yarışmasının unutulmaz ismiydi...

TRT'de yayınlanan "Evet-Hayır" yarışmasıyla hafızalara kazınan Erkan Yolaç'ın eşi kötü haberi verdi. Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk eşi Erkan Yolaç'ın yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Erkan Yolaç'ın 10 gündür yoğun bakımda olduğunu açıklayan Asuman Yolaç, sunucunun zatürresinin nüksettiğini, belirli aralıklarla yoğun bakıma girdiği ancak bilincinin yerinde olduğunu söyledi.

ERKAN YOLAÇ NEDEN YOĞUN BAKIMDA?

Erkan Yolaç'ın 9 Temmuz'da korona virüsüne yakalandığını belirten Asuman Yolaç, "Zatürresi nüksetti. Ara ara yoğun bakıma giriyor, çıkıyor. Tedavi sırasında ‘Akciğerlerde bir mantar mikrobu oluştu ama tehlikeli olmayan bir şey’ dediler. Bilinci yerinde, sohbet ediyoruz. Çok sağlam bünyesi varmış. İnşallah aramıza dönecek" ifadelerini kullandı.

ERKAN YOLAÇ'IN HASTALIĞI

Erkan Yolaç, torununun doğumu için Amerika'ya gitmişti. Ünlü isme burada zatürre teşhisi konulmuştu. Yüksek ateş sebebiyle bilincini kaybeden Yolaç, hemen hastaneye kaldırılmıştı.