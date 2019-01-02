Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Samsung bu kez akıllı ayakkabısıyla geliyor!
Samsung'tan akıllı ayakkabı!
Whatsapp, o telefonun fişini çekiyor!
Whatsapp, o telefonun fişini çekiyor!
Patlayan Telefon Sahibini Yakarak Öldürdü!
Patlayan Telefon Sahibini Öldürdü!
Ses kısıklığı nasıl geçer?
Ses kısıklığı nasıl geçer?
Uçan taksi devri başlıyor!
Uçan taksi devri başlıyor!
banner40

"Evimdeki tuvalet ve banyo musluklarım altın kaplama"

Bülent Ersoy, 2.Sayfa Haber Müdürü olan Asiye Acar'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:08
"Evimdeki tuvalet ve banyo musluklarım altın kaplama"

banner41
Kendisine yöneltilen: "Evinizde birçok eşyanın altın kaplama olduğu doğru mudur?" sorusuna Bülent Ersoy: " Her şey olmasa da bazı yerlerinde bir şeyler var. Evimdeki tuvalet ve banyo musluklarının altın kaplama olduğunu söyleyebilirim dedi. Ersoy evinizde taş kullanıyor musunuz? sorusuna ise şu şekilde cevap verdi: Evimde ve arabamda taş kullanmıyorum, sevmiyorum. Üzerimde seviyorum" açıklamasında bulundu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Bülent ErsoyAltın KaplamaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülriz Sururi hayatını kaybetti
Gülriz Sururi hayatını kaybetti
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmacı adayları belli oldu
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmacı adayları belli oldu
Günay Mimar, Murat Boz'un takımına transfer oldu
Günay Mimar, Murat Boz'un takımına transfer oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim