"Evimdeki tuvalet ve banyo musluklarım altın kaplama"

Kendisine yöneltilen: "Evinizde birçok eşyanınolduğu doğru mudur?" sorusuna: " Her şey olmasa da bazı yerlerinde bir şeyler var. Evimdeki tuvalet ve banyo musluklarının altın kaplama olduğunu söyleyebilirim dedi. Ersoy evinizde taş kullanıyor musunuz? sorusuna ise şu şekilde cevap verdi: Evimde ve arabamda taş kullanmıyorum, sevmiyorum. Üzerimde seviyorum" açıklamasında bulundu.