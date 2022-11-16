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Evliliğin 40'ı çıktı aşk bitti!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur ile Mert Aydın çiftinden hayranlarını şaşırtan bir haber geldi. Bir süredir paylaşımlarında alyansını takmadığı ve eşini de fotoğraflardan kestiği iddia edilen Boluğur, ayrılık açıklaması yaptı. Merve Boluğur, 40 gün önce evlendiği Mert Aydın ile ayrılıklarını açıklayarak "Mert'e de mutluluklar güzel günlerimiz için teşekkürler" dedi.

16 Kasım 2022 Çarşamba 22:46
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Evliliğin 40'ı çıktı aşk bitti!



2017 yılında Murat Dalkılıç ile tek celsede boşanan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Bir süredir evliliğinde sorunlar olduğu iddia edilen Boluğur, eşiyle yaptığı paylaşımlara ara vermişti. Ünlü oyuncunun alyansını çıkardığı ve ailesinin yanına taşındığı iddia edilmişti.

"OLMADI TEŞEKKÜRLER"

Boluğur'dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Merve Boluğur 16 Kasım günü Instagram hesabından ayrılığı doğrulayan paylaşım yaptı. Eşi Mert Aydın ile ayrılık kararı aldıklarını açıklayan Boluğur "Olmadı teşekkürler, hayat bu. Mert'e de mutluluklar güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

"YAPRAK DÖKÜMÜ"

35 yaşındaki oyuncu, Instagram'da bir parkta çektiği fotoğrafını ise "Yaprak dökümü" notuyla paylaştı.

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