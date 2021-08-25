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Ezgi Mola koronavirüse yakalandı

Oyuncu Ezgi Mola'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile kendini karantinaya aldığını duyurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Mola, iki aşısını yaptırdığını ve hiç bir semptom yaşamadığını da söyledi.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 08:48
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Ezgi Mola koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Mola, yaptırdığı testlerin bazılarının pozitif bazılarının ise negatif çıktığını yine de kendisini izole ettiğini duyurdu. Hastalıkla ilgili bir semptom görmediğini de söyleyen Mola, iki aşısını olduğunu söyledi.

Ezgi Mola, "Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum." dedi.

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Ezgi Mola
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