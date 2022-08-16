Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
“Borcunu ödemezsen 11 mermiyi üzerine boşaltıp seni öldürecem”
Kuru sıkı tabancayla tehdit!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Eşya taşıma kavgasında yumruklar konuştu!
Eşya taşıma kavgasında yumruklar konuştu!
7 yaşından itibaren çocuğa...
7 yaşından itibaren çocuğa...
Baba-oğul mahkemeye çıkarıldı
Baba-oğul mahkemeye çıkarıldı

Farah Zeynep Abdullah adeta şov yaptı!

Farah Zeynep Abdullah seneler önce sona eren Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Aylin karakteri ile akıllara kazındı. Son olarak Masumlar Apartmanı, Bergen gibi yapımlarla göz önüne gelen Abdullah, sosyal medya pozuyla nefes kesti.

16 Ağustos 2022 Salı 13:16
210 Okunma
Farah Zeynep Abdullah adeta şov yaptı!


Ekranların tanınan simalarından biri olan Farah Zeynep Abdullah oyuncu kimliğiyle biliniyor. Sosyal medyada 1.6 milyon kişi tarafından takip edilen Farah Zeynep Abdullah son pozuyla olay oldu.

BİKİNİLİ POZUYLA NEFES KESTİ

Farah Zeynep Abdullah bikinili pozuyla adeta nefes kesti. Denizde yatarken bikinili poz veren Farah Zeynep Abdullah'a beğeni yağdı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin Aylin'i Farah Zeynep Abdullah adeta şov yaptı! Bikinili pozuyla nefes kesti

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

17 Ağustos 1989 İstanbul doğumlu Farah Zeynep Abdullah 32 yaşındadır. Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kurt Seyit ve Şura, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Masumlar Apartmanı rolleriyle tanınıyor. Şarkıcı Bergen'in hayatının anlatıldığı Bergen filminde Bergen rolüne hayat vermesiyle ses getirdi. Oyunculuk alanında çok sayıda ödülü bulunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kilitli 'panik odalarında' kadınlara tecavüz
Kilitli 'panik odalarında' kadınlara tecavüz
Johnny Depp İstanbul'a geliyor
Johnny Depp İstanbul'a geliyor
MasterChef Somer Sivrioğlu'nun gençlik fotoğrafı şaşkına çevirdi!
MasterChef Somer Sivrioğlu'nun gençlik fotoğrafı şaşkına çevirdi!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim