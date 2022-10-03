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Farah Zeynep Abdullah aşkını yaşıyor

Serenay Sarıkaya ile yollarını ayıran ünlü işletmeci Umut Evrigen, Farah Zeynep Abdullah'la görüşmeye başladı.

03 Ekim 2022 Pazartesi 20:51
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Farah Zeynep Abdullah aşkını yaşıyor



Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Umut Evirgen, durmuyor.

Takibi bıraktı

Son olarak Alina Boz'u yakın takibe alan Evirgen, sosyal medyadan yorum üzerine yorum yaptı. Bu durumdan rahatsız olan Alina Boz'dan hamle gecikmedi.

Uzun süredir Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, kısa süre önce takibe aldığı Evirgen'i takip etmeyi bıraktı. Evirgen'i takip etmeyi bırakan Boz, yanlış anlaşılmaların önüne geçti.

Yeni aşk

Bu olayla gündemde olan Evrigen'in, Farah Zeynep Abdullah ile bir mekanda görüştüğü iddia edildi. Aşk haberleriyle gündeme gelen ikili, ilişkileri duyulmasın diye Instagram'dan birbirlerini sildi.

Anahtar Kelimeler:
Farah Zeynep AbdullahSerenay SarıkayaUmut EvrigenAşk
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