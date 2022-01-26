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Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu

Tedavi gördüğü özel hastanede pazartesi günü Covid-19'a bağlı zatürre tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu. Cenaze töreni yarın yapılacak.

26 Ocak 2022 Çarşamba 12:01
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Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu
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Tedavi gördüğü özel hastanede pazartesi günü Covid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu.

Aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz, Fatma Girik için yapılacak cenaze töreni ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Yarın saat 10.00'da Şişli Belediyesi'nde yapılan vedalaşmanın ardından 11.00'da Cemal Reşit Rey Salonu'nda anma töreni yapılacak. Öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze törene düzenlenecek. Girik'in cenazesi Bodrum'da hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.

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