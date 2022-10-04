Fatma Nur son bölüme damga vurdu!

MasterChef 2022 yarışmacılarından biri olan Fatma Nur, ‘Sevmediğin insanlarla aynı potada olursun elersin, dersin ki tamam ben galip çıktım. Barış haricinde gözüme kestirdiğim birisi var. Ama şu an ölsem söylemem. Onu elemeden gidersem kendime yazıklar olsun. Ama hiç beklemediğiniz bir insan. Onu burdan elemeden giderdem hıçkıra hıçkıra ağlarım.’ dedi.

Fatma Nur’un ardından Gamze açıklama yapmaya başladı. Mehmet Şef Fatma Nur’a, ‘Gamze konuşurken hep gülüyorsun. Neden?’ diye sordu. Gamze, Fatma Nur’un ona çok saygı duyduğunu dile getirdi.

Fatma Nur, ‘Ben burda herkesi eşit seviyorum. Ha Ayaz ve Çağatay var kardeşim gibi gördüğüm. Bir de Kıvanç var. Onun haricinde de aşırı sevgi dolu olduğum insanlar yok.’ yanıtını verdi.

