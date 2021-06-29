Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Postacıya 18 ay hapis cezası
Postacıya 18 ay hapis cezası
Gönyeli 'de şüpheli ölüm: Aranan 3 kişi daha var
Gönyeli 'de şüpheli ölüm: Aranan...
Eşini ve kızını darp etti
Eşini ve kızını darp etti
Flaş Haber
Feci olayda 1 can kaybı!
Kapat

Fenomen Destina Masal Güler öldürüldü

Tiktok'ta yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Destina Masal Güler, sevgilisi Halil Mert’le birlikte pompalı tüfekle uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mert, Kemal Çalık’ın kendilerine ateş açtığını iddia etti. Çalık tutuklandı.

29 Haziran 2021 Salı 10:56
307 Okunma
Fenomen Destina Masal Güler öldürüldü

Ankara’da yaşayan fenomen Destina Masal Güler (31), dört aydır Halil Mert’le birlikteydi. Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre; Çift 13 Mayıs günü Halil Mert’in Mamak’taki evinin bahçesinde otururken, bir otomobilden üzerlerine pompalı av tüfeğiyle üç el ateş açıldı. Başından ve boynundan vurulan Güler hayatını kaybetti, Halil Mert ise hafif yaralı olarak kurtuldu.


Halil Mert jandarmada verdiği ifadede, “Kemal Çalık’la o gün uyuşturucu sattığı için kavga etmiştik. Kemal beni darp etti, arkadaşı ise sol kolumdan ve belimden bıçakladı. İkisinden de şikâyetçi olmadım. Birkaç saat sonra beyaz renk bir araçtan bize ateş açtılar. Arabadaki kişi Kemal Çalık’tı. Destina fazla yara almasın diye üzerine kapandım ama öldü. Çalık da kaçtı” diye konuştu.

Jandarmaya teslim olan Çalık, saldırıdan bilgisi olmadığını iddia ederek, "Halil Mert ve dört arkadaşı bana ve arkadaşlarıma saldırdı. Beni bir araca bindirip evlerine götürdüler. Destina Masal Güler de yanlarındaydı. O vurmadı ama benimle alay etti. Fırsatını bulup yanlarından kaçtım. Köpekleri peşimden koşup bacağımdan ısırdı" dedi.

Çalık’ın evinde yapılan aramada, saldırı sırasında üzerine giydiği kıyafetler ve Destina Masal Güler’in öldürüldüğü pompalı av tüfeği de ele geçirildi. Çalık ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
Destina Masal GülerFenomen Destina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bizimkiler' dizisiyle hafızlara kazınmıştı! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
'Bizimkiler' dizisiyle hafızlara kazınmıştı! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Semih Öztürk'ten Serkay Tütüncü'ye: İki dizide oynadı, hiçbiri de tutmadı; adam mı oldun?
Semih Öztürk'ten Serkay Tütüncü'ye: İki dizide oynadı, hiçbiri de tutmadı; adam mı oldun?
Britney, mutluluk numarası yaptığı için hayranlarından özür diledi
Britney, mutluluk numarası yaptığı için hayranlarından özür diledi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim