Fenomen Destina Masal Güler öldürüldü

Ankara’da yaşayan fenomen Destina Masal Güler (31), dört aydır Halil Mert’le birlikteydi. Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre; Çift 13 Mayıs günü Halil Mert’in Mamak’taki evinin bahçesinde otururken, bir otomobilden üzerlerine pompalı av tüfeğiyle üç el ateş açıldı. Başından ve boynundan vurulan Güler hayatını kaybetti, Halil Mert ise hafif yaralı olarak kurtuldu.



Halil Mert jandarmada verdiği ifadede, “Kemal Çalık’la o gün uyuşturucu sattığı için kavga etmiştik. Kemal beni darp etti, arkadaşı ise sol kolumdan ve belimden bıçakladı. İkisinden de şikâyetçi olmadım. Birkaç saat sonra beyaz renk bir araçtan bize ateş açtılar. Arabadaki kişi Kemal Çalık’tı. Destina fazla yara almasın diye üzerine kapandım ama öldü. Çalık da kaçtı” diye konuştu.

Jandarmaya teslim olan Çalık, saldırıdan bilgisi olmadığını iddia ederek, "Halil Mert ve dört arkadaşı bana ve arkadaşlarıma saldırdı. Beni bir araca bindirip evlerine götürdüler. Destina Masal Güler de yanlarındaydı. O vurmadı ama benimle alay etti. Fırsatını bulup yanlarından kaçtım. Köpekleri peşimden koşup bacağımdan ısırdı" dedi.



Çalık’ın evinde yapılan aramada, saldırı sırasında üzerine giydiği kıyafetler ve Destina Masal Güler’in öldürüldüğü pompalı av tüfeği de ele geçirildi. Çalık ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.