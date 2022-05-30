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Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan deri taytlı paylaşım!

Bir dönem izdivaç programlarının aranan yüzü olan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal gündemden düşmüyor. Gürdal, sosyal medya hesabından paylaştığı deri taytlı fotoğrafıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Gürdal'ın taytlı fotoğrafı takipçileri arasında tartışma yarattı.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:21
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Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan deri taytlı paylaşım!

Katıldığı evlilik programlarında adını duyuran ve sosyal medyada fenomen olan gelin adayı Hanife Gürdal paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Daha önce başörtüsünü çıkarma kararı aldığı için takipçilerini ikiye bölen Hanife, bu defa deri taytlı paylaşımıyla dikkat çekti.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan fenomen gelin adayı paylaşımlarına her geçen gün yenilerini ekliyor.

Ekran görüntüsü 2022-05-30 081157

Hanife Gürdal'ın Instagram hesabında paylaştığı taytlı fotoğrafı takipçileri tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.

Ekran görüntüsü 2022-05-30 081127

Bazı sosyal medya kullanıcıları: "Başörtüsü gitti tayt geldi" yorumlarını yaptı.

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