Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kapıyı açmadı diye arabanın camlarını kırdı
Kapıyı açmadı diye arabanın camlarını...
3 gün daha tutuklu ; Ev arkadaşını bıçakladı
Ev arkadaşını bıçakladı
Sahte dolarla kumar oynadılar
Sahte dolarla kumar oynadılar
Paketçi paraları cebe attı
Paketçi paraları cebe attı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı

Fenomen gelin adayı Sinem Umaş öyle bir laf etti ki Tarık Mengüç çok sinirlendi

banner102

Bir dönem fenomen olan evlilik programı Gelinim Olur Musun'la adını duyuran Sinem Umaş'ın yayınladığı videoya ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, isyan etti.

25 Temmuz 2021 Pazar 16:38
0 Okunma
Fenomen gelin adayı Sinem Umaş öyle bir laf etti ki Tarık Mengüç çok sinirlendi

Tarık Mengüç, bir dönem evlilik programı 'Gelinim Olur Musun'la adını duyuran Sinem Umaş'a sert tepki gösterdi. Umaş, saçı turuncu olduğu için pişmanlığını dile getirdiği videoda, "Tarık Mengüç gibi oldum. Çingeneler gibi oldum" dedi.

"ÇİNGENELERE KURBAN OLASIN"

Umaş'a sert tepki gösteren Mengüç, "Bugüne kadar kimse ile polemik yapmadım fakat benim adabıma ile sanatıma benim roman oluşuma tabiri caizse çingene oluşuma kimse laf edemez. Bu ırk ayrımıdır unutmaki romanlar ve çingeneler müziğe yön veren insanlardır. Hatırlıyorsam sen evlilik programında evlenecektin ne oldu? Aaaaa istiyorsan 25 senelik evlilik sırlarını nasıl mutlu olunur nasıl şarkılar yazılır nasıl adabı edebi ile konserden konsere koşulur nasıl reklam çekilir nasıl bu esnada iki tane nurtopu gibi evladı saygılı bi şekilde nasıl yetiştirilir sen saça bakma Sinem Umaş sen kalbe bak. Bi şarkı çıkardım dinle bak 'Deliler' diye ama sen ona da mana bulursun. Çok çalış olur mu albüm çıkaracaksan sana şarkı veririm adına çingenelere kurban olasın diye" yazarak, göndermede bulundu.

2

Umaş ise Mengüç'e, "E abicim senin saçın turuncu değil miydi? E benimde kafam turuncu oldu neyin duyarı bu?" diyerek, Mengüç'e karşılık verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sinem UmaşTarık Mengüç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MFÖ sahilde: 20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük
MFÖ sahilde: 20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük
Maske takmadığı için 2 kez para cezasına çarptırılan Boluğur: Benden hastalık değil sağlık geçer
Maske takmadığı için 2 kez para cezasına çarptırılan Boluğur: Benden hastalık değil sağlık geçer
Hakkı Bulut'tan Reynmen'e: Benim şarkımı alıp koymuş albümüne
Hakkı Bulut'tan Reynmen'e: Benim şarkımı alıp koymuş albümüne
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim