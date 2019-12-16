Fenomen karakter dizi oluyor! Bir Ercüment Çözer dizisi: Saygı

BluTV ve İnter Medya, Türk dizi tarihinin hafızalara kazınan fenomen karakterinin hikâyesini dizileştirmek için kolları sıvadı. Projenin başrolünde, karakteri fenomenleştiren oyuncu Nejat İşler yer alıyor.

“Saygı” adlı dizi, Türkiye'nin fenomenleşen anti kahramanı Ercüment Çözer'in hikâyesini anlatacak. Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer'in yolu, onunla aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğine inandığı iki genç ile kesişecek. “Behzat Ç. – Bir Ankara Polisiyesi” dizisinin senaristi Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı dizi yepyeni bir oyuncu kadrosuyla sevenlerinin karşısına çıkacak.2020’NİN İLK YARISINDA YAYINDA

Behzat Ç'nin fenomen karakteri Ercüment Çözer'i ilk defa kendi şehrinde, İstanbul'da, göreceğimiz dizi 2020'nin ilk yarısında yayında olacak.