Ferda Anıl Yarkın’dan nostalji rüzgârı…

Hafızalara kazınan bir konser veren ünlü sanatçı sevenlerini tam anlamı ile zaman yolculuğuna çıkardı…

Les Ambassadeurs Otel bünyesinde hizmet veren Shell Wi sahnesini adeta yerinden oynatan Ferda Anıl Yarkın, Sevgililer Günü’ne özel verdiği konserinde gece boyunca hayranlarına unutulmayacak romantik anlar yaşattı…

90’lı yılların en popüler isimlerinden biri olan Ferda Anıl Yarkın sesi ve sahnedeki duruşunun yanı sıra şık takım elbisesi ile de büyük beğeni topladı…

Geceye katılan çiftler Ferda Anıl Yarkın’ın seslendirdiği romantik ve duygusal aşk şarkıları ile Sevgililer Günü coşkusunu doyasıya yaşadı…

Bu seçkim Sevgililer Günü eğlencesine katılan konuklar Shell Wi’nin hazırladığı özel menü ile damak şöleni yaşadı…

Geç saatlere kadar devam eden özel eğlencede aşkın en güzel hali yaşandı ve geceye katılan çiftler aşk tazeledi desek fazla olmaz…