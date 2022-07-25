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Fransa'da çok konuşulan yeni trend: Çıplak partileme!

Çıplak kulüp ve çıplak parti trendi Fransa'da oldukça rağbet görüyordu. Ancak bir etkinlik bunu farklı bir boyuta taşıyarak manşetlere düştü. Çıplaklığın zorunlu olduğu 'The Beautiful Skin' etkinliği, bu yıl 15 Temmuz'da Paris'teki Le Club'daki Rue Saint-Denis'de gerçekleşti ve detaylarıyla büyük ilgi topladı.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:53
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Fransa'da çok konuşulan yeni trend: Çıplak partileme!
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Çıplak mekan ve etkinliklerin gitgide arttığı bu dönemde Fransa da çıplak parti trendine ayak uydurmuş gibi görünüyor. Bu türde birçok mekan ve parti olmasına rağmen 'The Beautiful Skin' isimli bir etkinlik çıplaklığı 'zorunlu' tutmasıyla büyük ilgi topladı.

''AKSESUAR BİLE YASAK''

Giriş ücreti 13 Euro olan parti, gece yarısı başlayıp sabah 6'ya kadar devam etti. Birçok DJ'in sahne aldığı partide yüz boyama gibi etkinliklere de yer verildi. Etkinliğin sitesinde yer alan açıklamada ise "Kulübe giriş sadece nüdistlere ayrılmıştır. Bunun anlamı: Tam çıplaklık zorunludur. Şunlar da dahil olmak üzere aksesuarlar bile yasaktır: "Külot, kayış ve kemerler, vs.'' yazılıydı.

FOTOĞRAF ÇEKMEK YASAK

Yalnızca regl olan kişilerin iç çamaşırı giyme izni olan etkinlikte, ırkçılık, kadın düşmanlığı, homofobi, transfobi, yaş ayrımcılığı, engellilik, şişmanlık fobisi veya nefrete izin verilmeyen katı bir davranış politikası da mevcuttu. Belirli bir alan dışında fotoğraflar da yasaklandı, yani herkes herhangi bir kıyafet giymeden kamera karşına geçmek isteyip istemediğini seçebilirdi.

''ARKADAŞLARINA ANLATIRSIN''

Bir gecede 200'den fazla çıplak insanın bir arada eğlendiği partiye katılanlar bunun inanılmaz bir tecrübe olduğunu ve kendilerine nasıl özgür hissettirdiğini anlattılar. Hatta bir katılımcı başka birinin kulağına eğilip '' Yarın arkadaşlarına bir gecede yüzlerce çıplak insan gördüm diye nasıl da anlatırsın ama!'' dediğini anlattı.

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