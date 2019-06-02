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Fulya Tilki, Dünya Turizm Dördüncü Güzeli seçildi

Miss Kuzey Kıbrıs 2017 Güzellik Kraliçesi Fulya Tilki, Dünya Turizm Dördüncü Güzeli seçildi

02 Haziran 2019 Pazar 12:53
Fulya Tilki, Dünya Turizm Dördüncü Güzeli seçildi
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Hırvatistan'nın Porec şehrinde  gerçekleştirilen Miss Tourism World / Dünya Turizm Güzeli yarışmasında KKTC’yi temsil eden Miss Kuzey Kıbrıs 2017 Güzellik Kraliçesi Fulya Tilki, Dünya Turizm Dördüncü Güzeli seçildi.

Günkut Ajans tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 73.’sü gerçekleştirilen yarışmaya 
40'a yakın ülkeden güzeller katıldı.

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Dün akşam gerçekleştirilen yarışmasında ilk 5 dereceye layık görülen ülkeler şöyle:

Dünya Turizm Güzeli 2019 Avusturalya
2. Güzel Polonya
3. Güzel Finlandiya
4. Güzel Kuzey Kıbrıs
5. Güzel Uganda 

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Fulya TilkiMiss Tourism WorldDünya Turizm GüzeliMiss Kuzey Kıbrıs 2017HaberGündemKıbrıs
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