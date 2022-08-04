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Gelin adayı Hanife Gürdal süper minisiyle poz verdi!

İzdivaç programlarının fenomen gelin adayı Hanife Gürdal son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Tatil için soluğu Antalya'da alan Hanife Gürdal bikinisinin üstüne beyaz süper mini elbisesini giyip poz verince olay oldu. Daha önce başörtülü olan ve yarışma sonrası açılmaya karar veren Hanife'ye "Nereden nereye" yorumları yağdı.

04 Ağustos 2022 Perşembe 10:56
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Gelin adayı Hanife Gürdal süper minisiyle poz verdi!
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Bir döneme damga vuran evlilik programlarının en tanınan isimlerinden olan Hanife ne yapsa olay oluyor. Bir dönem çok izlenen Zuhal Topal'ın programında boy gösteren Hanife Gürdal sosyal medyada da gündem olan paylaşımlara imza atıyor.

Yarışmanın ardından açılan ve evlenen Hanife son olarak tatil pozlarıyla dikkat çekti. Takipçilerinin her fırsatta eski halini hatırlattığı Hanife bikinisinin üstüne beyaz bir mini elbise giyip poz verdi.

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Ancak Hanife Gürdal'ın bu pozu fazlasıyla olumsuz yorum aldı. Gelin adayı Hanife'nin pozunu görenler "Nereden nereye" dedi. Gelin adayına bazı takipçileri ise destek verdi.

Ekran Alıntısı

Hanife Gürdal ise yorumlara yanıt vermemeyi tercih etti.

Hanife Gürdal'ın boyunu uzun göstermek için fotoğrafa shop yaptığı da iddia edildi.

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