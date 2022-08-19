Genç Başbakan'ın dansı gündem oldu

Katıldığı bir partide dans ederken çekilen görüntüleriyle tartışma yaratan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, uyuşturucu testi yaptırdı.

Marin, düzenlediği basın toplantısında, kendini "yasal koruma" için uyuşturucu testi yaptırdığını açıkladı.

Sonuçların bir hafta içinde çıkacağını kaydeden Marin, arkadaşlarıyla alkol aldığını vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını belirtti.

Marin, partide eğlenmesini savunurken hafta sonunda resmi bir toplantısının bulunmadığı, arkadaşlarıyla sadece biraz zaman geçirdiği ve yasa dışı bir şey yapmadığını söyledi.

Dans görüntüleri hakkında halkın düşüncelerinin halkın kararı olduğunu ifade eden Marin, "Bazen karar alıcıların da dans ettiği, şarkı söylediği ve parti yaptığı kabul edilmelidir." şeklinde konuştu.

MARİN'İN YENİ DANS GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

Başbakan Marin'in bir erkekle yakınlaştığı yeni dans görüntüleri sızdırıldı. Sosyal medya yayılan yeni video da ülke gündemine oturdu.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER