Genç sevgilisiyle aşka geldi

Oscar ödüllü yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio (47) sevgilisi Camila Morrone (24) ile çıktığı yeni yıl tatili için her zamanki gibi St. Barths Adası'nı tercih etti.

LEONARDO Dİ CAPRIO DENİZDE AŞKA GELDİ

Birlikteliklerini ilan ettikleri günden beri ayrılacakları konuşulan çifte üç yıldır gittikleri ada tatilinde Lukas Haas (45) ve bir arkadaşı eşlik etti.

Güneşlenirken ve alışveriş yaparkan görüntülenen DiCaprio 150 milyon dolarlık süperyatta kalıyor.

Sevgilisiyle denizde samimi şekilde görüntülenen Oscar'lı oyuncu, genç sevgili tutkusuyla biliniyor.

CAMİLA MORRONE KİMDİR?

Arjantin doğumlu bir Amerikalı olan Morrone kariyerine önce modellikle başladı, ardından oyunculuğa geçti. Annesi oyuncu Lucila Polak ile babası model Máximo Morrone, 2006’da boşandı. Annesi Polak, aktör Al Pacino ile uzun süreli bir ilişki yaşadı ama evlenmedi. Morrone hala Pacino’dan üvey babası olarak söz ediyor.

23 YAŞ FARKI SAVUNMASI

Rol aldığı Mickey and the Bear adlı filmle adını sinema dünyasına yazdıran Morrone, verdiği bir röportajda, Oscar’lı oyuncu ile birlikteliğine dair ‘yargılamalar’dan şikayet etmişti.

Morrone, DiCaprio ile aralarındaki 23 yaş farka değinerek, “Hollywood’da ve dünya tarihinde tarafların aralarında büyük yaş farkının olduğu pek çok ilişki yaşandı. Bence herkes istediği kişiyle ilişki yaşamalı” demişti.