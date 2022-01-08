Künye
Kıbrıs 18
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
21 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
21 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Girne'de bir garip olay!
Girne'de bir garip olay!
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye çıktı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye...
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya çalışırken yakalandı
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya...

Genç sevgilisiyle aşka geldi

Leonardo DiCaprio yeni yıl tatilini sevgilisi Camila Morrone ve arkadaşlarıyla 150 milyon dolarlık yatla St. Barts Adası'nda geçiriyor. Oscar ödüllü oyuncunun genç sevgilisiyle samimi anları kameralara böyle yansıdı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 12:16
247 Okunma
Genç sevgilisiyle aşka geldi
banner108

Oscar ödüllü yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio (47) sevgilisi Camila Morrone (24) ile çıktığı yeni yıl tatili için her zamanki gibi St. Barths Adası'nı tercih etti.

LEONARDO Dİ CAPRIO DENİZDE AŞKA GELDİ

Birlikteliklerini ilan ettikleri günden beri ayrılacakları konuşulan çifte üç yıldır gittikleri ada tatilinde Lukas Haas (45) ve bir arkadaşı eşlik etti.

Güneşlenirken ve alışveriş yaparkan görüntülenen DiCaprio 150 milyon dolarlık süperyatta kalıyor.

Sevgilisiyle denizde samimi şekilde görüntülenen Oscar'lı oyuncu, genç sevgili tutkusuyla biliniyor.

CAMİLA MORRONE KİMDİR?

Arjantin doğumlu bir Amerikalı olan Morrone kariyerine önce modellikle başladı, ardından oyunculuğa geçti. Annesi oyuncu Lucila Polak ile babası model Máximo Morrone, 2006’da boşandı. Annesi Polak, aktör Al Pacino ile uzun süreli bir ilişki yaşadı ama evlenmedi. Morrone hala Pacino’dan üvey babası olarak söz ediyor.

23 YAŞ FARKI SAVUNMASI

Rol aldığı Mickey and the Bear adlı filmle adını sinema dünyasına yazdıran Morrone, verdiği bir röportajda, Oscar’lı oyuncu ile birlikteliğine dair ‘yargılamalar’dan şikayet etmişti.

Morrone, DiCaprio ile aralarındaki 23 yaş farka değinerek, “Hollywood’da ve dünya tarihinde tarafların aralarında büyük yaş farkının olduğu pek çok ilişki yaşandı. Bence herkes istediği kişiyle ilişki yaşamalı” demişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi
Dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi
Hayatı boyunca gülmeyen Tayla Clement fenomen oldu
Hayatı boyunca gülmeyen Tayla Clement fenomen oldu
Seda Sayan'dan kötü haber geldi
Seda Sayan'dan kötü haber geldi
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim