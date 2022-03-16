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Gerard Depardieu bağlarını ve Paris'teki evini satıp İstanbul’da balıkçı teknesinde yaşayacak

Gerard Depardieu herkesi şaşırtan bir karar verdi. Ünlü aktör sahibi olduğu üzüm bağlarını ve Paris’teki evini satıyor. Gerard Depardieu İstanbul ve Dubai'de satın aldığı balıkçı teknelerinde yaşayacağını açıkladı.

16 Mart 2022 Çarşamba 15:23
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Gerard Depardieu bağlarını ve Paris'teki evini satıp İstanbul’da balıkçı teknesinde yaşayacak
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Asteriks & Oburiks gibi filmlerle tanınan, Altın Küre Ödülü sahibi Fransız oyuncu Gerard Depardieu şaşırtan bir karara imza attı. Gerard Depardieu, bundan sonra daha az ülkesinde yaşayıp İstanbul ve Dubai’de zaman geçirmek istediğini söyleyerek bir adım attı.

İki büyük balıkçı teknesi aldığını belirten 73 yaşındaki yıldız, “Bunlardan birisi Dubai’de, ton balığı avı için kullanılan İstanbul’daki teknemi apartman dairesi haline getirdim” dedi.

ÜZÜM BAĞLARINI VE EVİNİ SATTI

Euronews'te yer alan habere göre; film çekmek için Fransa’ya geleceğini ancak doğduğu ülkede çok fazla yaşamak istemediğini belirten Depardieu, sahibi olduğu üzüm bağlarını ve Paris’teki evini de satışa çıkardığını söyledi.

Haftalık L'Obs dergisine konuşan Depardieu, artık daha huzurlu bir yaşam peşinde olduğunu belirtti.

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