Gerçek ‘Rapunzel’ bulundu!

35 yaşındaki Rusya’da yaşayan kadın kendisini sosyal medyada fenomene dönüştüren uzun saç yolculuğunu anlattı. 1999 yılında 13 yaşındayken saçlarını ilk kez kestirdiğini söyleyen Mazanik bunun hayatında verdiği en yanlış karar olduğunu belirtti. 13 yaşından itibaren saçlarını bir daha kestirmeyen Mazanik, sosyal medyada ‘Gerçek Rapunzel’ olarak isimlendiriliyor.

GÜNÜN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE SAÇLARIYLA İLGİLENİYOR

‘Mazanik_aliona’ ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan Mazanik, yaklaşık 2 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Instagram ve TikTok paylaşımlarında saçlarının uzama söz eden Mazanik bakım rutiniyle şaşkına çeviriyor. Haftada en az 3-4 kez boyunca saçlarına bakım yaptığını söyleyen Mazanik ise sadece bu işlem için 4 saat harcıyor. Banayo yaptığı günlerde ise şampuan ve nemlendirici saç maskeleriyle birlikte büyümeyi teşvik etmek için saç derisine masaj yapmak için bitkisel yağlar ve maskeler kullanır. Yıkadıktan sonra ise saçlarını iyi durumda tutmak için saçlarına sprey, krem ve yağ uyguluyor.

“SİNEKLER SAÇIMDA KALIYOR”

Uzun saçlarıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Mazanik bazı durumlarda zorluklar yaşadığını da itiraf etti. Mazanik, “Bazen uzun saçlı olmak sorun yaratıyor. Böcek ve sineklerin saçlarımın arasında kaldığı, üzerine oturduğum ve araba kapısına sıkıştığı zamanlar oluyor” dedi.

Özellikle kendisini gören küçük çocukların onu dünyaca ünlü masal kahramanı Rapunzel’e benzetmesi Mazanik’i sevindiriyor. Sosyal medya kullanıcılarının saçlarına olumlu yorumlar yaptığını söyleyen Mazanik, fenomenliğin tadını çıkarttığını itiraf etti.