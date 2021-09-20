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Gillian Anderson erkek takipçilerden gelen mesaj ve fotoğraflar için bakın nasıl önlem aldı

The Crown dizisindeki rolüyle 73. Emmy Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Gillian Anderson sosyal medya hesaplarına erkek hayranlarından gelen mesaj ve fotoğraflar için bir asistan tuttuğunu açıkladı.

20 Eylül 2021 Pazartesi 12:26
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Gillian Anderson erkek takipçilerden gelen mesaj ve fotoğraflar için bakın nasıl önlem aldı

Yıldız oyuncu Gillian Anderson, sosyal medya hesapları erkek hayranlarından gelen fotoğraf ve mesajlarla dolup taştığı için bunlardan korumak için bir asistan tuttu.

The Sun’a Anderson, taciz mesajlarını taramak için bir asistanı olduğunu, böylece bu çirkin mesajları kendisinin görmesine gerek olmadığını söyledi. Anderson açıklamasında “Artık bu şeyleri gözden geçiren bir asistanım var…” dedi.

Uzun yıllar X Files dizisinde Dana Scully rolüyle seyirci karşısına çıkan Anderson, son zamanlarda The Crown ile gündemdeydi.

The Crown’da Margaret Thatcher performansıyla beğeni toplayan Anderson, 73. Emmy Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Anahtar Kelimeler:
Gillian AndersonThe Crown
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