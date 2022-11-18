Göğüsleri 10 kilo olduğu için uçaktan atıldığını iddia etti!

Kanada’nın Toronto şehrinden Amerika Birleşik Devletleri’nin Dallas şehrine giden bir yolcu uçağına binen sosyal medya fenomeni Mary Magdalene, 10 kiloluk göğüsleri nedeniyle kovulduğunu iddia etti. Uçağı terk etmesinin söylemesinin ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Magdalene “İnsanlıktan çıkmış hissettim. Göğüslerim tam 10 kilo bundan kime ne?” diyerek isyan etti.

SOSYAL MEDYADAN ANLATTI

Magdalene personelin kendisine kulaklık taktığı ve uçuş görevlilerinin talimatlarını dinlemediği için çıkarıldığını söylediğini belirtti. Ancak bu gerekçeye inanmadığını belirten Magdalene kesinlikle uçaktan kovulmasının dış görünüşüyle alakalı olduğunu savundu. Uçuş sırasında tayt ve spor sütyeni giydiğini söyleyen Magdalene görünüşünün müstehcen bulunmasından dolayı kovulduğunu iddia etti.

‘1800leavemaryalone’ Intagram hesabından paylaşım yapan Magdalene, “Görünüşüm nedenyile uçaktan atıldım. Lütfen ayrımcılığı bırakın. Bu çok çğren. Şu anda kendimi utanmış ve insalıktan çıkmış hissediyorum. Açıkçası kıyafetim yüzünden kovuldum. Çünkü çok müstehcen görünüyordum. Ama bu yasal değil ve sonuna kadar hakkımı arayacağım” dedi.

Uçuştan atılan Mary, henüz herhangi bir yasal işlem başlatmamış olmasına rağmen, adı açıklanmayan havayoluna dava açmayı planladığını söyledi.