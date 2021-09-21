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"Göğüslerim ufaktı, kötü hissediyordum"

Fulya ile Umudun Olsun programında Özlem Can ismindeki 3 çocuklu anne, eski eşinin kendisine göğüs silikonu yaptırması karşılığında 2 çocuğunun velayetini verdiğini itiraf etmişti. Özlem Can'ın yeni açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

21 Eylül 2021 Salı 11:58
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"Göğüslerim ufaktı, kötü hissediyordum"

Fulya Öztürk'ün sunduğu "Fulya İle Umudun Olsun" programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İki çocuğunun velayetinin boşandığı eşinde olduğunu ifade eden 3 çocuk sahibi olan Özlem Can ismindeki anne, kendisine ev alınması vaadiyle kandırılarak üçüncü çocuğunun da velayetini kaybettiğini açıklamıştı.

Özlem Can'ın göğüs silikonu ameliyatını karşılaması vaadiyle eski eşiyle velayet anlaşması yaptığı ve bu yüzden 2 çocuğun babasında, bir çocuğun da annesinde kaldığını ortaya çıkmıştı.

Özlem Can programa yaptığı yeni açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Şoke eden açıklamaların sahibi Özlem Can "Eşim göğüslerim küçük diye beni beğenmiyordu" dedi.

Özlem Can gündem olan açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Gögüslerim ufaktı, kötü hissediyordum. Eşim beni beğenmiyordu. Benden sürekli kaçıyordu, güzel de giyinsem bana bakmıyordu. Eşime göğüs yaptırmak istiyorum dedim; kredi çekip parasını verdi çocukların da velayetini aldı. Üç yaşındaki çocuğumun karşılığında da ev istiyorum."

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