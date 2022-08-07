Gomez: Anne olmayı umuyorum

Amerikalı ünlü oyuncu Selena Gomez, gelecekteki yaşamı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

30 yaşındaki Gomez, oyunculuk sektöründen anne olmak için ayrılmak istediğini söyledi.

"Anne olmayı umuyorum"

Today'in aktardığına göre Gomez, katıldığı bir podcast yayınında, "Evlenip anne olmayı umuyorum." dedi.

Başarılı Hollywood kariyeri ile her zamankinden daha meşgul olan Gomez, aile kurmak için zaman ayırmaya niyetli.

"Hayatımın çoğunu hayırseverliğe adayacağım"

Aynı zamanda şarkıcı olan ünlü isim, kariyerinin dışında tatmin arayışında olacağı bir zamanı öngördüğünü ifade etti.

Gomez, "Sonunda, tüm bunlardan bıkacağım. Bu yüzden muhtemelen hayatımın çoğunu hayırseverliğe adayacağım." diye konuştu.