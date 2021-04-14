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Gören şok geçiriyor!

Geçirdiği estetik operasyonlar sayesinde şöhrete kavuşan 30 yaşındaki Ukraynalı model ve sosyal medya fenomeni Anastasia Pokreshchuk, sıra dışı görüntüsüyle hayrete düşürüyor.

14 Nisan 2021 Çarşamba 14:58
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Gören şok geçiriyor!

"Dünyanın en büyük yanaklarına" sahip kadın, görünüşünün üç yılda ne kadar değiştiğini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gözler önüne serdi.

Geçirdiği estetik operasyonlarla dünyanın en büyük yanaklarına sahip olmak isteyen Anastasia Pokreshchuk, elmacık kemiklerini daha dolgun hale getirmeden önceki halini paylaştı.

BİNLERCE DOLAR HARCADI 

Ukraynalı model, 2018 yılında daha doğal bir görünüme sahipkenki sarışın halini, Instagram'daki 260 bini aşkın takipçisinin beğenisine sundu.

Fotoğrafta o dönemde yalnızca dudaklarına daha şişkin bir görünüme sahip olmaları için dolgu yaptırdığı dikkat çekiyor. Bunun dışında gözle görünür bir estetik operasyon fark edilmiyor.

Pek çok fena ameliyat masasına yatan kadın, bugünkü görünümüne sahip olmak için binlerce dolar harcadığını itiraf ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Anastasia PokreshchukEstetik Operasyon
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