Künye
Kıbrıs 17
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 gün cezaevine gönderildi
15 gün cezaevine gönderildi
Hem kaçak çıktı hem de ortalığı karıştırdı
Hem kaçak çıktı hem de...
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Flaş Haber
Mağusa'da ölümlü kaza!
Kapat

Görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirdi

Vücut modifikasyonları ve dövme bağımlılığı bulunan Biance Ferro görüntüsüyle herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük kulak memesine sahip olmak istediğini dile getiren kadın, görünüşü nedeniyle sosyal medya kullanıcılarından sert yorumlar alıyor. Eleştirilerin kendisini rahatsız etmediğini belirten Ferro, dünyanın en büyük kulak memesine sahip olmak için estetik prosedürlerine devam edeceğini söyledi.

09 Mart 2022 Çarşamba 10:57
29 Okunma
Görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirdi
banner108

Dünyanın en büyük kulak memesine sahip olmaya çalışan bir vücut modifikasyonu bağımlısı, sosyal medyanın insanları ötekileştirdiğini söyleyerek yapılan yorumları ifşa etti.

GÖRÜNTÜSÜYLE HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

26 yaşındaki Biance Ferro, insanların kendisini gördüğünde gözlerine inanamadıklarını ve büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını anlatırken toplumsal olarak dışlandığını ifade etti.

Ferro, “Bence çoğu insan bir şeyleri söylemekten çekiniyor ama gittiğim her yerde tuhaf bakışlarla karşılaşıyorum. Bu durum nedeniyle insanları suçlamıyorum. Çünkü her gün gördükleri ve alışkın oldukları bir durum değil” dedi.

“İNSANLAR KÖTÜ KOKTUĞUMU SÖYLÜYOR”

Sosyal medya kullanıcılarının hakkında kötü varsayımlarda bulunduğunu söyleyen Ferro, “İnsanlar bir işim olmadığını, babamla ilgili sorumlarım olduğunu ve gerçekten kötü koktuğumu varsayıyorlar. Sadece kulak mememi alışılmışın dışında deldirdiğim için bu yorumlara maruz kalmak beni şaşırtıyor” diye konuştu.

New Jersey’de yaşayan Ferro, sosyal medya kullanıcılarındna düzenli olarak kötü yorumlar aldığını dile getirerek, “Bu sadece bir deri. Zannedilenin aksine kimseyi incitmiyorum. Kötü yorumlar yıllar içinde günlük hayatımın bir parçası haline dönüştü. Artık beni etkilemiyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada görüntüsü nedeniyle ilk dikkatleri çekmeye başladığında hakkında yapılan yorumları okuduğunu söyleyen Ferro, “Sosyal medyada ilk dikkatleri çekmeye başladığımda bu dünyada ne kadar çok insanın benim iğrenç ya da çirkin olduğumu düşündüğünü fark ettim. Bu durum biraz canımı acıttı. Ama buna zamanla alıştım. Artık hiçbir şey hissetmiyorum ve yorumları görmüyorum” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bergen'in katili Halis Serbest: Film Kozan'da gösterilemez
Bergen'in katili Halis Serbest: Film Kozan'da gösterilemez
Lolipoplu şarkı kapağıyla dikkat çekti
Lolipoplu şarkı kapağıyla dikkat çekti
Seren Serengil: Gece elbisesinin altına iç çamaşırı giyilmez
Seren Serengil: Gece elbisesinin altına iç çamaşırı giyilmez









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim