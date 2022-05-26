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Gözlerine inanamayıp elledi...

Tarzından ödün vermeden konserlerine devam eden Gülşen bu sefer İstanbul'daydı. Gülşen'i dinlemeye gelen Zuhal Topal konserdeki hareketiyle sosyal medyaya damga vurdu. Gülşen şarkı söylerken şarkıcının karnını elleyen Topal'ın o halleri kameraya yansıdı.

26 Mayıs 2022 Perşembe 10:32
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Gözlerine inanamayıp elledi...

Bir giyim markası ile koleksiyon çıkaran Gülşen'in tarzı konuşulmaya devam ediyor. Kimseyi umursamayan ve iddialı tarzıyla sahnelerde şov yapan Gülşen son olarak Cahide Palazzo sahnesindeydi.

Cahide Palazzo’da sahne alan Gülşen, hızını alamayıp şarkılarını masanın üzerinde söyledi. Kendisini dinlemeye gelen sunucu Zuhal Topal ise Gülşen'i dinleyenler arasındaydı. Zuhal Topal Gülşen'i yakından görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Topal, bir ara Gülşen’in karın kaslarını elleyip, test edip bir de onayladı.

Zuhal Topal'ın Gülşen'e bakışları da sosyal medyada gündem oldu. Topal'ın bakışlarına "Hayranlık bakışları" ve "Kıskançlık bakışları" diyenler oldu.

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