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Guinness Rekortmeni olmayı başardı

Yeni Zelandalı Lucky Diamond Rich, dünyanın en çok dövmesine sahip olan insanı. Rich, vücudundaki dövmeleri yaptırmak için 1000 saatten fazla zaman harcamış. Diamond'un göz kapakları, ayak parmakları arasındaki deri, hatta diş etleri de dâhil olmak üzere tüm vücudu dövmeyle kaplı.

11 Kasım 2021 Perşembe 11:47
51 Okunma
Guinness Rekortmeni olmayı başardı
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Dövme sanatının tarihi 7000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Bilinen en eski dövmeler Eski Mısır’da hamilelik ve doğum sırasında kadınları koruma aracıyla kullanılan bir yöntemdi. Günümüzde ise dövmeler tamamen kişisel deneyimler ve istekler çerçevesinde şekilleniyor. Üstelik bu istekler Guinness Rekoru’nu beraberinde getiriyor. Lucky Diamond Rich, tam 1000 saatin sonunda rekortmen olmayı başardı.

İNSANLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Çocukluk dönemlerinde dövmeli fotoğraflara ilgi duyduğunu ve kendi bedeninde bu desenleri hayal ettiğinden söz eden Rich, ilk olarak kalçasına büyük bir hokkabazlık sopası dövmesi yaptırdı. Bu dövmesinden sonra ise vücudunun her bir karesine özellikle mahrem olarak görülen yerlere dövme yaptırmaya devam etti. Siyah dövmelerinin üzerine biraz daha renk ekleyerek yeni bir katman oluşturmayı başardı. Dövmelerinin mürekkebi bin saatten fazla sürdü ve yüzlerce dövme sanatçısı tarafından üzerinde çalışıldı.

Anahtar Kelimeler:
Lucky Diamond RichDövme
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