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Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu eşini paylaştı! "Sarı fırtınam"

Onur Buldu yaptığı paylaşımlar kadar özel hayatıyla da merak edilen bir isim... Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu gözlerden uzak bir evlilik yaşadığı öğretmen eşiyle paylaşım yapınca dikkat çekti.

21 Şubat 2022 Pazartesi 15:28
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Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu eşini paylaştı! "Sarı fırtınam"
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Baba olma heyecanı yaşadığı iddia edilen Onur Buldu gözlerden uzak tuttuğu eşiyle bir pozunu paylaştı. Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun öğretmen eşi güzelliğiyle büyüledi.

Onur Buldu eşiyle karesini paylaşım bir de fotoğrafa not düştü. Onur Buldu öğretmen eşi Duygu Kozoğlu yeni yaşını kutluyor.

Duygu Kozoğlu için Onur Buldu şu notu fotoğrafına düştü: "İyi ki doğdun be sarı fırtınam..."

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ROMANTİK MESAJ

Onur Buldu geçtiğimiz günlerde ise şunları yazmıştı:

"O kadar çok hatıramız var ki seninle. Mesela bu anı dün gibi hatırlıyorum. Sıcak bir yaz akşamı, denize yakın bir meltem, daha önce keşfetmediğimiz bir coğrafya ve benim durmak bilmeyen çenem. Hiç bıkmadan dinleyen gözlerine, sana ve üçümüze meftunum. Mutluluk yakanı bırakmasın sevgilim. Beni yol arkadaşı seçtiğin için sana binlerce kez teşekkür ederim."

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