Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın eşine bakın!

Güldür Güldür programındaki tiplemeleriyle seyirciyi kahkahaya boğan başarılı oyuncu Aziz Aslan, özel hayatını magazin aleminden uzak yaşamayı tercih ediyor. Aziz Aslan'ın 7 yıllık eşi Eylül Aslan, duru güzelliğiyle görenlere parmak ısırtıyor.

Aziz Aslan, Marmara Üniversitesi'nde biyomedikal bölümünde okurken, Ankara Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi almaya karar verdi.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk alanında yüksek lisans yapan yıldız, bir süre çeşitli tiyatrolarda eğitmen olarak çalıştı.

Pek çok tiyatro oyununda sahne tozu yutan Aziz Aslan, 2009 yılında ekrana gelen Kahve Bahane dizisiyle televizyona giriş yaptı.

Olur Olur, Eyvah Eyvah, Dedemin Fişi gibi gibi yapımlarda yer alan Aslan, Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür programıyla tanınırlığını arttırdı.

EŞİ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Aziz Aslan'ın eşi merak konusu oldu. Aziz Aslan, 2015 yılında Eylül Aslan ile dünyaevine girdi.

Geçtiğimiz yıl çocuk sahibi olan Aslan çifti, mutluluk pozlarını sık sık sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Duru güzelliğiyle kendine hayran bırakan Eylül Aslan da Instagram'da epey aktif.

Eylül Aslan'ın pozlarına ''Ne kadar güzel bir kadın'' ve ''Birbirinize çok yakışıyorsunuz'' gibi yorumlar yapılıyor.