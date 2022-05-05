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Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya sevgilisini paylaştı

Güldür Güldür Show'da öne çıkan Meltem Yılmazkaya aşk pozuyla olay oldu. Meltem Yılmazkaya sevgilisi Kadir Doğan ile aşk pozunu paylaşınca binlerce kalp emojisi aldı. Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya'nın sevgilisinin işi de merak konusu oldu. İşte detaylar...

05 Mayıs 2022 Perşembe 13:28
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Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya sevgilisini paylaştı

Güldür Güldür'ün oyuncuları özel hayatlarıyla merak konusu oluyor. Onur Buldu'dan Meltem Yılmazkaya'ya oyuncular ne paylaşsa öne çıkıyor. Son olarak Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya, yeni aşkı Kadir Doğan ile ilk kez fotoğraf paylaştı.

Güldür Güldür Show'un oyuncularından Meltem Yılmazkaya paylaşımıyla beğeni topladı. 37 yaşındaki Meltem Yılmazkaya, müzisyen Kadir Doğan ile yeni bir aşka yelken açtı.

"SONRASI GÜNLÜK GÜNEŞLİK..."

Yılmazkaya, sevgilisiyle çekilmiş aşk pozunu "Bir hikayenin içinde birbirinizi kaybedip bulabilirsiniz, arada gülüp ağlayabilirsiniz. Birbirinize sımsıkı sarılabilirsiniz. El ele dünyayı güzelleştirebilirsiniz. Sonrası günlük güneşlik, sonrası ufuk çizgisinde iyot kokusu... Çek içine! Mis gibi" notuyla paylaştı.

Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya'ya kalp emojileri yağarken "Ne güzelsiniz" yorumları da yapıldı.

KADİR DOĞAN KİMDİR?

Kadir Doğan merak konusu oldu. Doğan da müzisyen olarak sektörde yer alıyor. Kadir Doğan'ın, Almanya’da kendi müzik stüdyosu bulunuyor. 'Pure' adlı albümün sahibidir. Kadir Doğan, oyuncu Meltem Yılmazkaya ile yaşadığı aşkla adından söz ettiriyor.

drndrh

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