Gülşen, Aleyna Tilki’nin tartışma yaratan klibini paylaştı!

Aleyna Tilki, geçen günlerde 'Take IT Or Leave IT' adlı şarkısını video klibiyle birlikte müzikseverlerin beğenisine sundu. Ancak Tilki'nin iç çamaşırıyla yatak odasında dans ettiği ve motorun üzerinde eteğini çıkardığı sahnelerin yer aldığı klip, tartışma yarattı. Tercih ettiği kıyafetler ve son yayınladığı Lolipop klibiyle çok konuşulan Gülşen, genç meslektaşına destek oldu.