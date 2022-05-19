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Gülşen cesur havuz pozuyla yine olay oldu!

Güzel şarkıcı Gülşen, sosyal medyadan cesur paylaşımlarını sergilemeye devam ediyor. Sahnede giydiği dekolteli kostümleriyle magazin gündemini sarsmaya devam eden yıldız isim, son paylaşımıyla takipçilerini büyüledi. Bikinisiyle cesur pozunu sergileyen Gülşen, beğeni yağmuruna tutuldu.

19 Mayıs 2022 Perşembe 13:09
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Gülşen cesur havuz pozuyla yine olay oldu!

Sahnede giydiği dekolteli kıyafetlerle adından söz ettiren ünlüle şarkıcı Gülşen, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak tasarladığı kıyafetleri sergileyen Gülşen, "Tanıştırayım ateşten elbise" diyerek verdiği pozla olay yarattı.

MAKYAJSIZ AYNA POZUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Takipçileri için Instagram hesabından günlük hayatından da paylaşımlar yapan Gülşen'den geçtiğimiz gün yeni poz geldi. Makyajsız haliyle dikkat çeken ünlü şarkıcı ayna pozuyla mest etti.

TASARLADIĞI FİLELİ KIYAFETLERİ TANITTI

Tasarladığı fileli kıyafetlerin tanıtımıyla ilgili bir etkinlik düzenleyen Gülşen, yine göze çarpan isim oldu. Yeni imajıyla dikkat çeken ve tasarladığı fileli kıyafetlerle ilgili konuşan Gülşen, bu elbiselerin sokakta rahatlıkla giyilebileceğini belirtti.

Ünlü şarkıcı, "Sokakta gördüğümüz bütün o genç arkadaşlarımızın, bana ilham veren o genç ruhun rahatlıkla giyebileceği ateşten elbisemizi şimdi size tanıtıyorum." dedi.

CESUR POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Tasarladığı fileli elbiseyi üstüne giyerek Instagram'da paylaşım yapan Gülşen, cesaretiyle tam not aldı.

Gülşen'in cesur pozuna takipçileri ve birçok ünlü isim beğeni ve yorum yağdırdı.

gülşen

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